Вълнуващи емоции ще предложи романтичната комедия „Искри над Бруклин" тази неделя от 12.30 ч. по NOVA. В нея зрителите ще видят историята на самотна майка и готвач. Лидия вижда как мечтите й се разпадат, когато арогантен технологичен предприемач купува любимия й семеен ресторант, планирайки да го превърне в в заведение за бързо хранене. Тя решава да направи всичко по силите си, за да му покаже колко значим е всъщност ресторантът за запазване на традициите и сплотеността между хората. Ще успее ли да запази семейния ресторант и ще даде ли важен житейски урок, предстои да видим в романтичния филм тази неделя от 12.30 ч.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерната лента „Любов сред звездите“ на режисьора Джейсън Джеймс. Романтичната комедия разказва историята на професора по астрономия Хайди, която е убедена, че доказването на рядко срещано подреждане на планетите е ключът към изграждането на нова обсерватория. Чаровният нов професор по история Август обаче може да се окаже отговорът или крахът към постигането на нейната мечта.

Не пропускайте развръзката в романтичните комедии „Искри над Бруклин“ от 12.30 ч. и „Любов сред звездите" от 14.15 ч. тази неделя по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова