Гледайте приключенската екшън комедия на режисьора Матю Вон тази неделя от 22.00 ч. по NOVA
Базиран на едноименната поредица от комикси, филмът разказва историята на непокорния тийнейджър Егси (Тарън Еджъртън), който е вербуван за строго секретна шпионска агенция от мъж с кодовото име Галахад (Колин Фърт). След като научават, че милиардерът Ричмънд Валънтайн (Самюел Джаксън) планира да унищожи света, Егси и Галахад се заемат да предотвратят международна катастрофа и да разкрият широкоразпространената корупция, която заплашва да погълне и самата агенция Kingsman.
Главните роли в лентата са поверени на Колин Фърт, Тарън Еджъртън, Самюел Джаксън, Майкъл Кейн, Марк Стронг и др.
Не пропускайте развръзката в приключенската екшън комедия на режисьора Матю Вон тази неделя от 22.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни