Базиран на едноименната поредица от комикси, филмът разказва историята на непокорния тийнейджър Егси (Тарън Еджъртън), който е вербуван за строго секретна шпионска агенция от мъж с кодовото име Галахад (Колин Фърт). След като научават, че милиардерът Ричмънд Валънтайн (Самюел Джаксън) планира да унищожи света, Егси и Галахад се заемат да предотвратят международна катастрофа и да разкрият широкоразпространената корупция, която заплашва да погълне и самата агенция Kingsman.

Главните роли в лентата са поверени на Колин Фърт, Тарън Еджъртън, Самюел Джаксън, Майкъл Кейн, Марк Стронг и др.

