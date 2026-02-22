Финалът на „На фокус“ е отреден за „Като две капки вода“ и неговият почетен продуцент Магърдич Халваджиян. Сезона – Слънце на шоуто за имитации започна тази седмица в понеделник и отбеляза невероятен интерес от страна на публиката.

„Като две капки вода“ наистина е някакъв феномен и дори на следващия ден, когато видях резултатите, бях в шок. След 13 години излъчване на шоуто в ефир, подобрихме три рекорда на старта на Сезона - Слънце. Радвам се, че за 14 години удържахме с „Капките“ да не се занимаваме със злободневните теми, които в повечето случаи са негативни. Целта ни винаги е била да забавляваме – да разсмеем, разплачем, разчувстваме… Ние сме добри в забавлението. Мисля си, че почват да ни възприемат като „хляб и зрелища“. В държавата ни, когато нещо не е добре, дай на хората зрелища, за да им изместиш вниманието. Усещам се в тази роля и се чувствам неприятно от това. А истината е, че ние сме добри в това и си вършим добре работата. „Като две капки вода“ са като антистрес хапче“, признава продуцентът.

Новият член на журито Азис донякъде се превърна в нова жертва за шегите на Рачков, но според Маги Халваджиян, той няма да се даде без бой и скоро ще отвърне на удара. Димитър Рачков е поставил мерника си върху Азис и за момента го тества докъде би могъл да стигне в шегите. Веселин Маринов от друга страна усеща, че не е във фокуса на закачките на водещия, и е по-спокоен.

Иво Димчев за провокациите на сцената на „Като две капки вода“ и извън нея

„Доволен съм, защото знам, че това, което видяхме в първи епизод е само началото. Гледах репетициите, когато няма притеснение и съм сигурен, че може да се качат още 30-40% от това, което видяхме всички в лайва. Притеснението винаги оказва влияние, но смятам, че като се отпуснат, всички ще избухнат“, е мнението на Маги Халваджиян.

Продуцентът разказва, че има много хора, които му пращат видеа с предложения за участия в шоуто за имитации. Но той ги отклонява и препраща към продуцента Кирил Киров- Кико, който отговаря за шоуто. За него Кико е най-дълго изпълняващият длъжността студент в света. Преминал е през неговата школа и е обучен според критериите на Халваджиян. Разговорите помежду им са повече за поглед върху шоуто отгоре, а не влизане в детайлите.

Тази година финалът на „Като две капки вода“ ще се проведе в зала Арена 8888 София и само за два часа, по време на първия лайв, се продадоха над 3000 билета. Миналата година шоуто се проведе на стадион „Васил Левски“, но времето през май е много нестабилно и е рисково за организиране и провеждане на събития на открито.

Наскоро Магърдич Халваджиян навърши 59 години и разказва, че е кармично свързан с водещата на „На кафе“ Гала, която е родена няколко дни преди него в същата болница в Плевен. Признава, че не е купонджия и работата е най-важна в живота му. Веселбите, дискотеките и купоните не са неговата страст и стихия, а предпочита да чете, пише или да измисли някой нов сценарий.

„Трябва да се пробват различни неща и в повечето случаи аз винаги съм първи, с всичките му рискове. Естествено съм се провалял, но ако не опиташ, защото те е страх, никога няма да направиш нищо. Ще стоиш в комфортната си зона и няма да правиш нищо. Винаги съм пледирал, че българските сериали и кино, трябва да се развиват в жанрово отношение. След като виждам, че Кико се справя добре с предаването, сега се насочих към различни сфери и подготвям няколко филма и други сериала“, разкрива Маги Халваджиян.

Редактор: Райна Аврамова