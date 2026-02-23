-
Бареви срещу Меден Рудник в "Семейни войни"
-
Правилен избор в "Сделка или не"
-
Маги Халваджиян и неговите 59 правила в живота
-
Славена Вътова: В Hell’s Kitchen най-важна е отборната игра, за да продължиш напред
-
Световната сензация „The Floor” започва в 20.00 ч. по NOVA
-
„Събуди се“: Държава в служебен режим и служби за политическа употреба
Първият лайв на любимото шоу за имитации стартира миналият понеделник непосредствено след двата концерта на поп фолк иконата
Непосредствено преди началото на сезона AZIS разкрива, че използвал малкото свободно време, за да посрещне скъпи гости, с които да се забавлява и да обсъди работата си.
В залата на първи лайв на „Като две капки вода“ присъства и най-близкият човек до сърцето на AZIS – неговият съпруг – американецът Ник.
Маги Халваджиян и неговите 59 правила в живота
„Бил съм какво ли не в различни формати на Магърдич, но жури досега не съм бил. Напрежение е и е отговорност. Защото 9 звезди зависят от теб и ще ми бъде трудно. Ние обаче сме едно голямо семейство. Много се обичаме и много се шегуваме. Тук хуморът е на съвсем различно ниво. Дали ще бъда хаплив? Ще бъда честен и искрен в коментарите си. Ще бъда едно ухо, което чува отвъд. Смятам, че трябва да кажа едно нещо, което да е вярно и истинско, и то ще спомогне на целия формат. Аз ще гледам нещата, които другите не могат да видят“, споделя Кралят на поп фолка.
Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни