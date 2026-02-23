Непосредствено преди началото на сезона AZIS разкрива, че използвал малкото свободно време, за да посрещне скъпи гости, с които да се забавлява и да обсъди работата си.

В залата на първи лайв на „Като две капки вода“ присъства и най-близкият човек до сърцето на AZIS – неговият съпруг – американецът Ник.

„Бил съм какво ли не в различни формати на Магърдич, но жури досега не съм бил. Напрежение е и е отговорност. Защото 9 звезди зависят от теб и ще ми бъде трудно. Ние обаче сме едно голямо семейство. Много се обичаме и много се шегуваме. Тук хуморът е на съвсем различно ниво. Дали ще бъда хаплив? Ще бъда честен и искрен в коментарите си. Ще бъда едно ухо, което чува отвъд. Смятам, че трябва да кажа едно нещо, което да е вярно и истинско, и то ще спомогне на целия формат. Аз ще гледам нещата, които другите не могат да видят“, споделя Кралят на поп фолка.

