„Щастлив съм, че се уважи моят много много скромен опит да се докосна до Едит Пиаф. Мисля, че съм много много далеч от нея, но ми прави впечатление, че колкото повече се вижда усилието на човек да се докосне до образа, толкова това усилие започва да бъде важното, интересното, красивото и ценното. Иначе аз съм безкрайно далеч от Едит Пиаф“, категоричен бе Иво Димчев, който признава, че има много балади и любовни песни.

„Това са първите песни, които пеех, и те са много интимни и съм много раним в тях. Хората ме познават повече със забавните ми и хумористични песни, но с Едит Пиаф и с този опит показах, че имам една друга чувствителност и уязвимост, които нося. Хората, които ме познават като артист, знаят, че носи и такъв цвят.“

„Не, не съжалявам за нищо“ – това е един химн на достойнството. За какво ти не съжаляваш в твоя живот?

Аз не съжалявам за абсолютно нищо. Единствено, ако някога съм наранил някого. Затова винаги ще съжалявам.

Визията ти беше черно-бяла тази вечер. Успя да ни пренесе в друга епоха. Това помогна ли ти за изграждането на образа?

Понякога си мисля, че това по-скоро взима, защото не показва достатъчно от цветовете. Но всички знаем Едит Пиаф от черно-белия образ и затова мисля, че това помага на публиката. На мен лично ми е странно, че и вторият ми лайв е черно-бял. Не знам дали с Емил Димитров отново няма да е така. И кога ще мога да бъда цветен в шоуто.

Ти дари средствата от победата за хора, които се лекуват от СПИН. Защо реши да насочиш натам своята благотворителност?

Аз съм HIV позитивен от 20 години и ходя редовно в тази клиника, за да се изследвам, да си взимам терапията. Много ми се иска нещо да направя за тях. Веднъж вече направих една кампания през медиите, за да може да има там нормална чакалня. Сега, ако мога да помогна с още нещо, това ще ме направи безкрайно щастлив.

