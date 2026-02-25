Световен артист, носител на две награди „Икар“, „Ню Йорк Таймс“ го наричат феноменален, участвал е в британския X Factor, където получава комплимент от Роби Уилямс. Трудно може да се обхване в нормалната рамка на представянето. Гост, познат от години в арт средите, но сякаш по-нишово в България.

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода” (ВИДЕО+СНИМКИ)

За превъплъщението си в Едит Пиаф Иво Димчев разказва, че така и не е успял да изговори правилно френското „р“, нито да научи целия текст на песента “Non, je ne regrette rien”. „Трябваше да е по-френско, но опитвах цяла седмица и не ми се получи. Единствено, успях да го докарам на вибрато. Треперех от стрес и напрежение дали ще се справя с песента. За мен е висока – тя е женска песен. Въпреки че я бяха свалили малко, отново се притеснявах. Излязох последен на сцената и бях изтощен емоционално и психически. Но успях да закрепя някаква форма. Не мисля, че приличах дори вокално на Едит Пиаф. По-скоро като гледам откъси от изпълнението, нещата са малко филм на ужасите. Но и не мога да изгледам цялата песен, защото не мога да се харесам вокално. Аз съм много самокритичен. Трудно ми е да се харесам като в първия лайв. Имам склонност да преекспонирам образите, което ме отдалечава от тях, но това помага за емоционалното въздействие на изпълнението ми. Но не мисля, че съм добър имитатор.“

Иво Димчев разказва, че една от причините да напусне НАТФИЗ преди много години е именно необходимостта да влиза в чужди образи и да се прави на това, което не е. Театралното му образование в школата на Николай Георгиев, а след това и в чужбина винаги е било свързано с това да бъде максимално себе си. Да бъде максимално органичен и верен. Кариерата му се стича така, че не му се е налагало да влиза в чужди обувки. Признава, че това е и причината „Капките“ да бъдат огромно предизвикателство. „Имах много съмнения дали да вляза в шоуто. И да приема поканата за формата. Имах предубеждения, защото и хората са предубедени към мен самия като артист. Заради съдържанието на песните ми. Заради свободното и лекомислено отношение към драматургията. Отношението към тялото, сексуалността, които възпявам в част от моето творчество.“

По време на пандемията от COVID-19 Иво Димчев прави над 400 концерта в домовете на хората в България, Истанбул, Ню Йорк и Лос Анджелис.

„Хората, които искат да видят нещо по-различно и имат чувство за хумор, могат да оценят моите песни, наречени леконравни. Защото виждат, че аз не желая да провокирам, а да водя по-интимен разговор с моята публика. Интересно ми да говоря за неща, които излизат отвъд границата на удобното. Защото свалям картите и са прекалено интимни. Хората не са свикнали да са със свалени карти, особено пред другите. Затова и някои хора са предубедени към мен, слушайки само една или две от моите песни. Виждам, че през „Капките“ ще видят, че не съм просто един провокатор.“

AZIS в новото му амплоа: Жури в „Сезона-Слънце“ на „Като две капки вода“

Иво Димчев е категоричен, че един артист не може да бъде описан с една дума. „Това е много грешен подход. Не можеш да сложиш в една дума Тодор Колев или Емил Димитров или Фреди Меркюри или Том Джоунс. Не става и не бива. Аз имам много комплексно творчество. Аз съм направил над 50 спектакъла, написал съм над 120 песни и всяка има различна тематика. Няма смисъл да се опитваме да се сложим в едно изречение.“

Следващият понеделник в „Като две капки вода“ Иво Димчев ще се превъплъти във великия Емил Димитров и да изпълни емблематичната песен „Моя страна, моя България“.

„Това е песен за емигрантството донякъде. Била е забранена в България за някакъв период в България. Аз съм човек, който е живял много години извън България. И много съм се чудил дали да се върна. Всеки разговор, който тече в песента, за мен е бил ежедневие. Когато съм живял в Брюксел, Виена, Ню Йорк, Лос Анджелис. И все още е. Не мога да реша къде е моят дом. Ние имаме много общи неща с Емил Димитров. Той също е автор на собствените си песни и музика. Това е човек, който открито е казвал, че има мъжка любов и е бисексуален. Това е човек, който не е бил в партията, но е заслужил артист на България. Много неща ни свързват, а и е в удобна тоналност за мен. За разлика от Едит Пиаф и Том Джоунс, които бяха твърде високи. Ще мога да се фокусирам повече върху образа.“

На 12 декември Иво Димчев навършва 50 години и ще отпразнува своя юбилей в Зала 1 на НДК.

Тази година финалът на „Като две капки вода“ – Сезона-Слънце ще се състои пред 12 хиляди души в най-голямата зала в България. Час след обявяването на събитието вече са продадени хиляди билети.

