Как изпълнителят се подготвя за образите в шоуто и какви емоции му носят имитациите?

Световен артист, носител на две награди „Икар“, „Ню Йорк Таймс“ го наричат феноменален, участвал е в британския X Factor, където получава комплимент от Роби Уилямс. Трудно може да се обхване в нормалната рамка на представянето. Гост, познат от години в арт средите, но сякаш по-нишово в България.

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода” (ВИДЕО+СНИМКИ)

За превъплъщението си в Едит Пиаф Иво Димчев разказва, че така и не е успял да изговори правилно френското „р“, нито да научи целия текст на песента “Non, je ne regrette rien”. „Трябваше да е по-френско, но опитвах цяла седмица и не ми се получи. Единствено, успях да го докарам на вибрато. Треперех от стрес и напрежение дали ще се справя с песента. За мен е висока – тя е женска песен. Въпреки че я бяха свалили малко, отново се притеснявах. Излязох последен на сцената и бях изтощен емоционално и психически. Но успях да закрепя някаква форма. Не мисля, че приличах дори вокално на Едит Пиаф. По-скоро като гледам откъси от изпълнението, нещата са малко филм на ужасите. Но и не мога да изгледам цялата песен, защото не мога да се харесам вокално. Аз съм много самокритичен. Трудно ми е да се харесам като в първия лайв. Имам склонност да преекспонирам образите, което ме отдалечава от тях, но това помага за емоционалното въздействие на изпълнението ми. Но не мисля, че съм добър имитатор.“

ф

Иво Димчев разказва, че една от причините да напусне НАТФИЗ преди много години е именно необходимостта да влиза в чужди образи и да се прави на това, което не е. Театралното му образование в школата на Николай Георгиев, а след това и в чужбина винаги е било свързано с това да бъде максимално себе си. Да бъде максимално органичен и верен. Кариерата му се стича така, че не му се е налагало да влиза в чужди обувки. Признава, че това е и причината „Капките“ да бъдат огромно предизвикателство. „Имах много съмнения дали да вляза в шоуто. И да приема поканата за формата. Имах предубеждения, защото и хората са предубедени към мен самия като артист. Заради съдържанието на песните ми. Заради свободното и лекомислено отношение към драматургията. Отношението към тялото, сексуалността, които възпявам в част от моето творчество.“

По време на пандемията от COVID-19 Иво Димчев прави над 400 концерта в домовете на хората в България, Истанбул, Ню Йорк и Лос Анджелис.

„Хората, които искат да видят нещо по-различно и имат чувство за хумор, могат да оценят моите песни, наречени леконравни. Защото виждат, че аз не желая да провокирам, а да водя по-интимен разговор с моята публика. Интересно ми да говоря за неща, които излизат отвъд границата на удобното. Защото свалям картите и са прекалено интимни. Хората не са свикнали да са със свалени карти, особено пред другите. Затова и някои хора са предубедени към мен, слушайки само една или две от моите песни. Виждам, че през „Капките“ ще видят, че не съм просто един провокатор.“

AZIS в новото му амплоа: Жури в „Сезона-Слънце“ на „Като две капки вода“

Иво Димчев е категоричен, че един артист не може да бъде описан с една дума. „Това е много грешен подход. Не можеш да сложиш в една дума Тодор Колев или Емил Димитров или Фреди Меркюри или Том Джоунс. Не става и не бива. Аз имам много комплексно творчество. Аз съм направил над 50 спектакъла, написал съм над 120 песни и всяка има различна тематика. Няма смисъл да се опитваме да се сложим в едно изречение.“

Следващият понеделник в „Като две капки вода“ Иво Димчев ще се превъплъти във великия Емил Димитров и да изпълни емблематичната песен „Моя страна, моя България“.

„Това е песен за емигрантството донякъде. Била е забранена в България за някакъв период в България. Аз съм човек, който е живял много години извън България. И много съм се чудил дали да се върна. Всеки разговор, който тече в песента, за мен е бил ежедневие. Когато съм живял в Брюксел, Виена, Ню Йорк, Лос Анджелис. И все още е. Не мога да реша къде е моят дом. Ние имаме много общи неща с Емил Димитров. Той също е автор на собствените си песни и музика. Това е човек, който открито е казвал, че има мъжка любов и е бисексуален. Това е човек, който не е бил в партията, но е заслужил артист на България. Много неща ни свързват, а и е в удобна тоналност за мен. За разлика от Едит Пиаф и Том Джоунс, които бяха твърде високи. Ще мога да се фокусирам повече върху образа.“

д

На 12 декември Иво Димчев навършва 50 години и ще отпразнува своя юбилей в Зала 1 на НДК.

Тази година финалът на „Като две капки вода“ – Сезона-Слънце ще се състои пред 12 хиляди души в най-голямата зала в България. Час след обявяването на събитието вече са продадени хиляди билети.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Боряна Димитрова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking