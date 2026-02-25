Съботният киномаратон ще стартира с мистерията „Загадъчни кръстословици: Смъртоносна надпревара“ от 12.30 ч., в която ще видим редакторът и детектив на непълен работен ден Тес Харпър и лейтенант Логан О’Конър. Двойката отново са призовани да приложат разследващия си нюх, за да открият отговора на загадката. Тес е поканена да участва в популярна телевизионна игра, но когато водещият е неочаквано убит, тя и детектив Логан О'Конър се опитват да разкрият кой стои зад всичко това. Докато навлизат все по-навътре в случая, те разкриват мрежа от тайни, скрити послания и загадъчни улики, които ги водят по-близо до истината.

По-късно от 14.20 ч. следва невероятно смешната комедия, в която звезди са Стив Карел и Тина Фей. В „Луда нощ” двойката влиза в ролите на Клер и Фил Фостър, които са типичната двойка от предградията, чието монотонно ежедневие се отразява негативно и на брака им. Но една сгрешена самоличност хвърля това обикновено семейство насред шеметна надпревара за живота им.

Припомняйки си какво ги свързва и прави специални един за друг, Фил и Клер трябва да надвият корумпирани ченгета, безмилостни гангстери и луд таксиметров шофьор в една луда нощ, която никога няма да забравят. Лудото среднощно приключение освен с неочакваните приключения ще зарадва зрителите с доста колоритните актьорски включвания на Марк Уолбърг, Рей Лиота, Марк Ръфало, Джеймс Франко и Мила Кунис.

Не пропускайте „Загадъчни кръстословици: Смъртоносна надпревара“ от 12.30 ч. и „Луда нощ” от 14.20 ч. в събота по NOVА.

