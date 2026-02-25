В мрачен Чикаго от 50-те години на миналия век английски шивач, изработващ костюми за местната мафия, води привидно тих и подреден живот в малкото си ателие. Но една нощ всичко се променя, когато група гангстери нахлуват в магазина му с опасна тайна. Затворени между четири стени, героите се впускат в напрегната игра на лъжи, манипулации и оцеляване, където всяка дума може да бъде фатална. Стилен и психологически наситен трилър, в който умът е най-силното оръжие.

Не пропускайте криминалната драма на режисьора Греъм Мур в събота от 22.00 ч. по NOVA.

