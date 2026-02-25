Неделният киноследобед тази седмица ще стартира в 12.30 ч. с романтичната лента „Ти,аз и планината“, която разказва историята на продуктовия дизайнер Ребека Тейлър. На интервю за работа тя се заявява като уверен лидер. Но малката й лъжа е подложена на изпитание, след като трябва да замине за планините на Тахо заедно с другите кандидати, сред които е и чаровният Нейтън.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерата на романтичната лента „Старата любов ръжда не хваща“. Тя разказва историята на амбициозна политическа консултантка. Когато ѝ се налага да развие кампания в малък град, тя не очаква да се сблъска със старо познанство – чаровен местен кандидат с напълно различни възгледи. Докато изборната надпревара се разгаря, между стратегиите и дебатите започват да прехвърчат искри. Романтична комедия, в която сърцето може да се окаже по-силно от всяка кампания.

Гледайте „Ти, аз и планината“ от 12.30 ч. и „Старата любов ръжда не хваща“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова