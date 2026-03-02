В рубриката „Извън образ“ в „На кафе“ Елизабет Методиева – Бети ни среща с участниците от „Като две капки вода“ и показва всичко интересно зад кулисите на шоуто за имитации. Репортерът разкрива ексклузивни кадри и видеа, които се случват извън светлината на прожекторите. Първият гост в рубриката на Бети след старта на Сезона-Слънце е талантливата млада изпълнителка Симона. Певицата заяви способностите си на втория лайв, когато притесненията отстъпиха и тя направи великолепна имитация на французойката Барбара Прави.

„За първи път не изпитвам панически страх преди да изляза на сцената, а беше по-скоро вълнение“, признава Симона. Първият лайв й е подействал наистина шоково. „Вслушах се в едни думи на Рафи, който ни каза: да оставим нашия си образ на долния етаж и горе да се качим като образът, който ще имитираме. Казах си аз съм Бритни, поех си въздух и всичко се случи за секунда.“

Когато получава покана за участие в популярното шоу за имитации, Симона не мисли дълго преди да приеме. Обича да предизвиква себе си и да излиза извън зоната си на комфорт.

Анелия: Аз съм многопластова жена, с много емоции и образи

„Приех го като нещо, от което мога да науча нови неща. Хората в „Капките“ са страхотен екип, участниците също и от всички тях научавам много нови неща. Сигурна съм, че това ще ми се отрази много добре“, признава тя.

Поп фолк звездата Галин е неин продуцент и стои зад музикалната й кариера. Тя го чувства като втори баща и получава от него нужната подкрепа и кураж във всички аспекти.

Симона разказва, че й е било трудно да гледа изпълнението си, но е доволна, че е успяла да преодолее стресовата ситуация. Като най-голям критик определя себе си.

„Важно е да имаш характер и психика, за да издържиш на всички мнения и изисквания. Помага ми инатът, който имам. С мисълта съм, че няма нещо невъзможно. С достатъчно труд и правилните хора всичко е постижимо“, категорична е певицата.

Участничката се определя като домошар и спокоен човек. Обича природата и спокойствието. Не обича да ходи на партита, въпреки че едно от важните неща е срещата й с феновете. Предпочита да запази в тайна личния си живот, но човекът, когото търси трябва да не е ревнив или поне здравословно ревнив.

От какво черпи вдъхновение?

„От всяко нещо в ежедневието ни, от любовта на хората, красивите думи… Всичко е вдъхновение за артиста.“

Защо влиза в чалга индустрията и променя стила си?

„Не смятам, че правя неприлична музика и всичко е в рамките на издържаното. Когато започвах с музиката не съм се насочвала към конкретен стил. Не смятам, че е лошо, че правя поп-фолк. Той е сложен за пеене, писане, изпълняване и е удоволствие да съм в този жанр.“

Кой артист би желала да й се падне за имитация?

„Бих искала да е нещо близо до мен и може да ми се падне някоя колежка. Например с удоволствие бих имитирала Галена.“

В кой мъжки образ би избрала да влезе?

„Джъстин Бийбър като малък, защото ще са ни близки гласовете.“

Как протича подготовката й за образите?

„Не е лесно, но се подготвям психически. Не мрънкам, а си изпълнявам отговорно ангажиментите. Това е нещото, за което мечтая цял живот.“

Редактор: Райна Аврамова