В Деня на Освобождението, 3 март, зрителите на NOVA наред с честванията в цялата срана, ще могат да се насладят на специална програма. Начало на празничния ден ще даде документалното заглавие „Васко и цигулката“ с режисьори журналистите Лора Крумова и Мария Йотова. Оператор е Добромир Иванов, а монтажът е на Мартин Вълчев. Лентата, която стана най-гледаният и най-касовият документален филм в България, проследява живота на детето-чудо - виртуозният цигулар Васко Василев, който по време на комунистическа България живее в малка панелка в Люлин.

Държавата е обещала Васко да учи в престижно музикално училище на Запад, но смъртта на висш партиен функционер заменя Ню Йорк с Москва. Там талантът на Васко е кован по суровите закони на школа с тристагодишна история, докато следващото историческо събитие не преобръща орбитата на живота на цялото му семейство. В навечерието на падането на Берлинската стена Васко се оказва беден емигрант в Лондон. Тридесет години по-късно българинът е концертмайстор на коронацията на крал Чарлз III и един от най-великите цигулари на своето време. Пред очите му са падали диктатори и са се възкачвали крале, но най-важният урок, научен по пътя от Люлин до Кралската опера, е съвсем прост и човешки.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерната българска лента „Диада“ на режисьора Яна Титова, която се фокусира върху историята на Дида, 16-годишно момиче от малък град, и с това засяга множество деликатни теми, близки до света и емоциите на тийнейджърите. Дида има голяма мечта – да замине при майка си в Америка, където да учи рисуване. Животът й се преобръща, когато разбира, че разполага с броени часове, за да събере сериозна сума пари за самолетния билет. Дори и най-добрата й приятелка Ива не може да помогне, а проблемите в училище правят задачата още по-сложна. С изключително въздействаща актьорска игра на младата актриса Маргарита Стойкова, „Диада“ поставя важни въпроси за съвременното общество. Филмът е носител на 4 награди „Златна роза“.

