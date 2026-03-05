Нов „аватар“ се превръща в „очите и ушите“ на мениджър на голяма компания този петък от 21:30 ч. по NOVA. Ще научи ли отговорите на най-важните въпроси, които интересуват всеки лидер: как изглежда бизнесът му през погледа на хората в него и къде се крие ключът към лоялността на екипа?

Младият изпълнителен директор на мебелната компания „Еником“ – Радослав Душков, поема управлението на семейния бизнес с амбицията да го развие и модернизира, но и да опознае служителите си отблизо. На помощ в тази мисия ще се притече неговият най-добър приятел – Константин, готов да се превърне в любопитния да се запознае с всички процеси „аватар“.

25-годишнината от създаването на компанията ще бъде чудесен повод да остане незабелязана истинската причина за присъединяването на новия човек към екипа. Подготовката на филм по случая е идеалното прикритие на „аватара“, който ще провери дали служителите се отнасят отговорно към работата си, как подхождат към клиентите, но и какви са най-съкровените им мечти.

Как ще се справи със задачата Константин и ще успее ли да провокира някой от служителите? На какви изненадващи разкрития ще стане свидетел Радослав Душков? Гледайте „Шеф под прикритие“ в петък от 21:30 ч. по NOVA.

Следете Facebook страницата и Instagram профила на предаването за актуални новини.

Редактор: Райна Аврамова