След поредния инцидент с блъснато от тротинетка дете - отново на дневен ред е въпросът за контрола над тези превозни средства. Кой следи за безопасността?

Над 60 хиляди пчелни семейства са загинали през миналата година. Произведеният мед е с близо 8 на сто по-малко спрямо предходната. С какви проблеми още се сблъскват пчеларите?

