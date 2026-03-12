Любовта на Цветелина и Владимир Караджови пламва на снимачната площадка. И двамата обичат ремонтите, и двамата харесват работата си, а сега отново са заедно в новия риалити формат "Борба до ключ: Home2U срещу INclusive" - той като ментор на семействата, а тя като режисьор и сценарист на предаването. Пред Деси Жаблянова семейство Караджови разкриват, че техният дом е тяхното safety място. „Каквото и да правим, където и да ходим, каквото и да вършим, знаем, че можем да се приберем тук и да разтоварим напрежението. Да си помълчим и да си починем.“

Само няколко дни след старта на ремонтите в имотното състезание, едно от семействата заяви, че иска да се откаже. Семейство Караджови признават, че и за тях като екип, този момент е бил стресиращ. „Те извадиха сериозни аргументи защо искат да се откажат. Като цяло беше много стресираща ситуация. Хората ще видят в събота от 20:00 ч. по NOVA. Няма да разкрием как се развиха нещата, с кое семейство продължаваме. Не се случва често подобна ситуация. Когато имаш две семейства и едното се откаже, на практика няма състезание. Това е първи сезон и ние сме като новобранци във формата. Той е много интересен и за първи път е в България. Смятам, че тук няма как и ние да не бъдем изненадани от развитието на нещата.“

Майстор Караджов разказва, че задачата му във формата – да гледа отстрани и да съветва двойките, е по-лесна от обичайното. „Вече не трябва да сменям по пет чифта дрехи и да се цапам, а само да наблюдавам и да соча с пръст към хората – какво евентуално е добре, какво не е добре. Истината е, че моята роля е да подкрепям двете семейства по този път, който е доста труден. Сърбяха ме ръцете, когато трябваше да им посочвам как да направят дадено нещо, а самият аз мога да го направя бързо и лесно. Но и за мен е предизвикателство да бъда в тази роля. Смятам, че те имат нужда от такава подкрепа. Най-важното е те да знаят, че не могат да оплескат много нещата. Няма да им го позволя. И това им дава по-уверено действие в предаването. Представете си какво е за тези участници да участват в нещо, което не са гледали досега. Семействата, също като нас, се хвърлят буквално със затворени очи в предаването със задачата и идеята да покажат повече от себе си. Кои са те и какво могат да направят.“

За мен успешната формула е: „Повикайте майстори, но не бъдете слепи са тяхната работа. Хубаво е човек да разбира, да има поглед и отношение. Но знаете, професионалистът е професионалист.“

Съпругата на Караджов, режисьорът и сценарист Цветелина Караджова разказва, че толкова ремонти е снимала и са минали през ръцете ѝ, че може да напише докторантура по саморазливна замазка, фугиране или друга майсторска дейност. „Но го има и следното – когато той е женен за режисьор и той започва да разбира много от моята работа. Започва да се меси в монтажа на клипове. Иска да преснимаме пак. Нещата се преливат. Аз научих много от неговата работа, а той – от моята.“

Караджов, от своя страна, смята, че за всеки майстор е полезно да бъде сниман. „Така той е два път по-прецизен, внимава, гледа да не прави глупости. Затова, давам ви съвет, ако правите ремонт, сложете две-три камери и кажете на майстора, че си правите домашни клипчета за това как се случват ремонтите. Така той ще бъде много по-прецизен. Това е личен опит.“

Какво обещание отправи към майка си майстор Караджов, ходи ли бос обущарят, кой е Хавиер и ще участва ли в „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”, гледайте във видеото.

