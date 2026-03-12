В "Социална мрежа" на 13 март от 15:20 ч. очаквайте:

Генетично заболяване остава недиагностицирано с години, а симптомите най-често се бъркат с алергия. Какви може да са последиците от нелекувания наследствен ангиоедем?

„Слушай сърце”: може ли сблъсъкът между разума и чувствата да разконцентрира певеца Дамян Попов, докато играе федербал? В рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова.

