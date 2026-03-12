Собственик на компания за недвижими имоти се потапя в работата на своите служители в „Шеф под прикритие – Аватар“ този петък. С помощта на своя довереник, се натъква на предизвикателни ситуации – някои от тях ще го трогнат до сълзи, а други ще го изкарат извън равновесие. Не пропускайте да разберете причината за крайните реакции утре вечер от 21:30 ч. по NOVA.

За да провери как се държат служителите в негово отсъствие, собственикът на компанията за недвижими имоти Building Box – Димитър Калайджиев, изпраща своя „аватар“ – Алекс, да се внедри в ежедневната работа на брокерите. Всички членове на екипа знаят, че се снимат рекламни клипове за интернет. По време на експеримента „обучаващата се служителка“ ще прекара по един ден с четирима служители в няколко от офисите на компанията. Как новото попълнение успява да зададе точните въпроси – има предишен опит или се доверява на интуицията си?

Кои ситуации принуждават мениджъра да прекрати снимките и кои го трогват до сълзи? Какво ново открива Димитър в служителите си и какви решения взема? Какви са реакциите на брокерите, когато разбират кой всъщност стои зад „аватара“?

Не пропускайте новия епизод на „Шеф под прикритие“ утре вечер от 21:30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова