Неповторим глас, уверено сценично представяне и много потенциал, който чака своя миг. Това е кратката биография на Борис, който се заяви повече от категорично на сцената на „Като две капки вода“

Семейството му приема трудно решението му да влезе в шоуто за имитации. „Баща ми не би си ме представил в женски образи. Той следи предаването и в момента, когато сервирах на семейството си, че съм получил предложение да участвам, забелязах лека паника у тях. Докато сега вече признава, че винаги е знаел, че съм много артистичен. И че никога не се е съмнявал. Но за него е важно да съм най-добър в това, което правя. Той винаги е бил много критичен към мен, но не и сега.“

Синът му също харесва представянето му на сцената. „Беше ми сърдит, когато обръснах брадата си. Не ме възприе добре. Затвори се в стаята и не ми говори два-три часа. След което майка му го убеди, че трябва да ми се извини.“

„Познавам се с Маги от известно време. Говорили сме си и ме е питал дали мога да имитирам различни изпълнители. Защото аз изпълнявам световни хитове, може би едни от най-популярните песни, които хората познават. Никога не съм мислил за това. Да имитирам някого. Винаги съм имал своя индивидуалност. Затова и хората ме харесват. Тези, които са идвали на мои музикални участия. След едно мое участие на морето, Маги дойде и ми каза, че му е харесало това, което е видял. Харесал е, че хората се забавляват. Попита ме дали някога съм опитвал да имитирам гласово тези изпълнители. Отговорих, че не съм. Като ми беше ясно какво ще ме попита след това. На следващия ден докато пътувах от морето към вкъщи, започнах да си пускам по радиото различни изпълнители и реших, че може да ми се получи. Прибрах се у дома и започнах да правя записи. Видях, че няма да се получи, ако само се опитвам да имитирам гласа. Видях, че няма да се получи, ако не се облека по начина, по който се облича съответният изпълнител. Купих си едно голямо огледало и 10 перуки. Вчера заради образа на Майли Сайръс си купих и черно боди в XXL размер. Не беше много удобно, но се замислих, че при Шер трудностите ми дойдоха от това, че над 5 часа не можех да ида до тоалетната. Надявам се този път костюмът да е по-удобен и няма да съм с бодито, което си купих. Но исках да видя приблизително как бих изглеждал. Помолил съм жена ми да ми намери и голям чорапогащник. Всички мъже в предаването разменяме един и същ чифт женски обувки 45 номер. Последният път единият ток на обувката се огъваше, може и да се счупи накрая.“

Трябва ли човек да следва стандартният път в музиката, пеенето ли е основното изразно средство в живота му

