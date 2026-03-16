В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Богиня Чивийска от София.

Богиня започна играта си с кутия номер 18, която можеше да смени с първата оферта на Банкера, но не се възползва от тази възможност. Тя смело продължи напред, като отказа и следващите оферти от 1200 €, 1000 € и 1500 €. Най-голямата печалба от 50 000 € остана в последните три неразкрити кутии, а в останалите се криеха 0,01 € и 5000 €. Банкерът предложи оферта от 3000 €, но те не я изкушиха и тя реши да играе за голямата сума и да отвори една последна кутия. В нея за съжаление откри 50 000 € и на финала останаха 0,01 € и 5000 €. Решена да играе до край, отказа и последната оферта от 1333 €, а в своята кутия откри 0,01 €. Играта не донесе на Богиня печалба, но тя сбъдна мечтата си да играе срещу Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ с усмивка и незабравими емоции.

