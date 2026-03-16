В месеца, посветен на женската енергия, интуицията и новото начало, най-новият епизод на The Voice cast ни потапя в мистичния свят на планетите с един много специален гост. В студиото гостува Кристияна Велчева,чиито последователи в социалните мрежи познават и следят под псевдонима Astro Speaks. Разговорът далеч надхвърля рамките на ежедневния хороскоп, превръщайки се в дълбоко гмуркане в това как небесните тела чертаят пътя на нашето личностно и колективно развитие.

Централно място в епизода заема енергията на годината на Огнения кон. Кристияна споделя, че този период носи изключителна динамика и интензивност – време, в което събитията се развиват със стремителна скорост, а нуждата от свобода и разчупване на статуквото става водеща. Тя предупреждава, че макар Огненият кон да дава кураж за големи решения, е жизненоважно да се научим да управляваме вътрешния си огън, за да не допуснем емоционално изпепеляване.

За тези, които тепърва навлизат в материята, Astro Speaks разяснява концепцията за наталната карта като личен „космически ДНК код“. Тя обяснява, че планетите и знаците не са просто символи, а взаимодействащи си сили, които определят нашите таланти и предизвикателства. Особено внимание е отделено на Северния и Южния възел – кармичните точки, които ни показват откъде идваме (зоната ни на комфорт) и накъде трябва да се стремим, за да изпълним мисията на душата си.

В глобален план Кристияна очертава време на сериозна трансформация. Според нея светът преминава през етап, в който старите структури се разпадат, за да направят път на по-иновативно и колективно мислене. Астрологията тук служи като компас, който ни помага да разберем големите обществени промени и да се адаптираме към тях с по-малко съпротива.

Епизодът завършва с теглене на Таро карта специално за зрителите и слушателите на The Voice cast. Енергията на картата носи послание за доверие в интуицията и смелост пред лицето на неизвестното. Този финал ни напомня, че макар звездите да предразполагат, ние сме тези, които държат юздите на собствения си живот.

Редактор: Райна Аврамова