Снощи се проведе 98-ата церемония по раздаването на най-престижните статуетки в света на киното – наградите „Оскар”. Церемонията събра елита на Холивуд – сред тях беше и българската оперна прима Соня Йончева. Тя присъства в качеството си на глобален артист и посланик на ROLEX, които са основен партньор на Академията за филмово изкуство на САЩ. Оперната дива посети бляскавото събитие заедно със съпруга си – световноизвестния диригент Доминго Хиндоян, който пък е новият Музикален директор на Операта в Лос Анджелис.

За най-голямото в света артистично и светско събитие Соня Йончева бе избрала класически и стилен тоалет на доминиканския дизайнер Оскар де ла Рента, а изисканите й обувки бяха изработени от престижния български бранд INGILIZ, който е утвърден и предпочитан сред елита в Западна Европа и САЩ, като например техни обувки бяха носени от Анджелина Джоли на филмовия фестивал в Кан.

До гримьорната си в Холивуд Соня Йончева допусна единствено екип на Нова Броудкастинг Груп, която е официално лицензираната медия за излъчване на наградите „Оскар” в България и е също така ексклузивен телевизионен партньор на „Гала в София” 2026. Оперната певица, продуцент и издател покани сънародниците си на 25 и 27 август на площад „Св. Александър Невски”, за където обеща блясък по холивудски – с червени килими, фотостени, медийно отразяване, елегантни тоалети и най-вече със световни знаменитости. Припомняме, че на сцената заедно със Соня Йончева ще бъдат кралят на тенорите Йонас Кауфман (в „Тоска”) и глобалният бунтар в класическата музика, виолончелистът HAUSER (в „Синя нощ”).

Допълнителна информация за „Гала в София” 2026:

Във фестивала „Гала в София” 2026 ще участват хорът и оркестърът на Софийската опера. Диригент на „Тоска” със Соня Йончева и Йонас Кауфман ще бъде проф. Григор Паликаров – един от най-уважаваните и успешни български музикални лидери и педагози в родината и в чужбина, а диригент на „Синя нощ” със Соня Йончева и HAUSER ще бъде маестро Леонардо Сини – младата и атрактивна сензация на италианската школа. В концертите ще вземе участие и Детски хор „Усмихнати звезди” към Частно основно училище „Стремеж” с диригент Мая Василева.

Организатор на „Гала в София” 2026 е продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events, която стои и зад „Гала в София” 2021 и 2025, както и още множество културни проекти в страната и чужбина. През 2026 г. „Гала в София” празнува 5 г. от първото си издание и ще се завърне в най-впечатляващия си формат, очакващ 20 000 души в двете фестивални вечери. Червен килим, фотостени, медийно отразяване, класика и модернизъм – това е артистичното и светско събитие на годината!

Редактор: Райна Аврамова