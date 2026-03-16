В студиото на „Пресечна точка” тази седмица гости са лекарят д-р Ая Таха, общественикът Иво Танев и юристът Илия Тодоров.

Първата тема, която коментаторите засегнаха, беше свързана с новите лица и партийните ветерани в предизборните листи. Дискусията се фокусира върху влизането в политиката на олимпийската шампионка Стефка Костадинова като част от ДПС както и върху новия политически играч Румен Радев, който привлича в редиците си Владимир Николов.

След това разговорът продължи с най-новите данни на Националната статистика за инфлацията у нас. Беше обсъдено повишението на цените на стоките и услугите с 0,4% през февруари и фактът, че в тези нива все още не е отразено влиянието на конфликта в Близкия изток.

