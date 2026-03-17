Победител в пети лайв на Сезона-Слънце на „Като две капки вода“ е актьорът Даниел Пеев – Дънди, който влезе в обувките на рок легендата с невероятен дрезгав глас Бони Тейлър. Неговото съвършено изпълнение на баладата „Total Eclipse of the Heart“ събра най-много точки от публика, жури и ментори. След шоуто с него разговаря репортерът на NOVA Десислава Жаблянова специално за „На кафе“.

„Много ми хареса в образа на Бони Тейлър тази 80-арска страст, стихия, фееричност. Харесвам се много със сините очи, но толкова е неудобно с тези изкуствени лещи. Не мога да фокусирам добре. Оправданията са много, но удоволствието е три пъти повече. Много съм доволен от победата. Искаше ми се да спечеля с някой мъжки образ, но все пак това е шоу за имитации и съм щастлив, че дори като жена успях да спечеля поне един лайв“, признава артистът.

Дънди разказва, че март месец обикновено е натоварен за повечето актьори и затова най-често репетира образите в колата и по репетиционните зали, преди представления. Тъй като живее в обикновен апартамент, няма условия да пее в свободните му часове за репетиции, които са късно вечер. Невъзможно е и при трудния образ на Бони Тейлър, за който се нуждае и от инструментали.

„Готов съм за високите токчета, но следващият път, когато ми се падне жена, ще обуя обувки с по-широки токове“, казва с усмивка Дънди.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Райна Аврамова