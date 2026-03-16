Елизабет Методиева – Бети отвежда зрителите на „На кафе“ зад кулисите на „Като две капки вода“, където участниците се подготвят за излизане на сцената. С песни, смях и добро настроение, артистите се справят с притесненията.

В рубриката „Извън образ“, Бети разговаря с талантливата певица Пламена. Тя е позната на аудиторията от различни риалити формати, а в Сезона – Слънце прави своето голямо завръщане на сцената. Поради здравословни проблеми изпълнителката се оттегля за кратко от активни участия, но разкрива, че никога не се е отказвала от музиката и не е спирала да пее. Тя признава, че не се е поколебала, когато е получила предложение за участие в предаването. Огромен фен е на шоуто и е мечтала за сцената на „Като две капки вода“, за да може да пее в различни стилове и да влиза в различни образи.

„Семейството, майка ми и приятелите ми са моите най-големи критици. Карат ме да пея пред огледалото, защото пеенето е ясно, но по-трудно е влизането в образ“, разкрива Пламена.

Тя признава, че няма приятел до себе си и е на мнение, че колкото по-осъзнат ставаш, толкова по-трудно допускаш нов човек в живота си. Вярва, че няма перфектни хора и когато срещне човека, определен за нея, и двамата ще направят нужните компромиси. Но е категорична, че не би направила радикални компромиси – не би приела човек, който не обича животните.

Има ли образ, от който се страхува в „Като две капки вода“?

„Притесняват ме мъжките образи, защото не се усещам като движения. Радвам се, че съм жена, въпреки че се налага да се справяме с различни мъжки неща във времето, в което живеем. Щастлива съм, когато ми се падат тежки песни. Обичам да пея балади, в които мога да показвам или да си играя с гласа. Искам да има нюанси и да рисувам с него. Когато ми се падна образа на Монсерат Кабайе, много приятели ми казаха, че съм изтеглила късата клечка. Но бях щастлива, че ще пея опера, защото това се случва един път в живота“, споделя Пламена.

„Харесвам много Бионсе и ми се иска да изпея нещо от нея, въпреки че ще трябва да покажа и танци като нея. Мога да танцувам в клуб и имам няколко мои песни с поставени танци, но не съм върховна танцьорка“, допълва тя.

Изпълнителката разказва, че е получила съвет от Рафи, който спазва безусловно, и той е да оставя себе си пред асансьора. Още в този момент вече се опитва да влиза в чуждия образ чрез жестове и походка.

„Многопластова, лоялна и луда“, с тези три думи Пламена описва себе си.

Пламена пусна нова песен, която е вид подарък за рождения й ден и се надява да се превърне във визитната й картичка. Текстът е на старобългарски и е взет от народна песен, но музиката е съвременна. Това е песен, която би слушала и пяла всеки ден и силно се надява да се хареса на феновете й.

Редактор: Райна Аврамова