Сълзи и тежки равносметки очакват шеф Манчев в новия епизод на „Кошмари в кухнята“. В петък от 20:00 ч. майстор готвачът ще пристигне в Тръстеник, за да започне нова спасителна мисия. Проблемите в семейния ресторант на Николета и Детелин ще се окажат дребни на фона на трудна житейска ситуация, в която се намира семейството. Разединени от времето и разстоянието те се опитват да изградят успешен бизнес.

Собствениците на ресторант „Уникат” дълги години са работили в чужбина, а с изкараните пари успяват да построят мечтания дом в Тръстеник. Днес двамата заедно с дъщеря им Христинка държат заведението в малкото градче. Този бизнес помага на семейството да се събере отново заедно, но не всеки от тях е мечтал да бъде ресторантьор. Майката Николета прекарва най-много време в усилен труд там, а най-малко е искала това. Бащата Детелин работи и на друго място, защото заведението не успява да се издържа. Двамата помагат на дъщеря си, която очаква първото си дете. Ежедневните неразбирателства в работата са нарушили връзката помежду им.

Ресторантът има ясна система за работа – сутрин предлага закуски за учениците в близкото училище, през останалата част от деня работи с клиенти. Основен проблем е, че такива няма. Влизайки в заведението шеф Манчев ще поиска да разбере какво го прави уникално. Ястията, които ще му сервират, няма да успеят да дадат отговор на този въпрос. В кухнята той ще завари Венци – стеснителен и добър готвач, който не успява да наложи мнението си пред семейството. Какви действия ще предприеме Манчев и има ли какво да спасява?

