Михаела Маринова е новият вокален ментор на участниците в Сезона-Слънце на „Като две капки вода“. Изпълнителката разказа в „На кафе“ подробности около реализацията на новата си песен „Under pressure“ и клип към нея.

Всъщност песента е написана преди 4 години на лагер за творческо писане, но престоява в чекмеджето, докато узрее момента и Михаела я изпее. Тя обещава, че парчето ще е само началото на всичко, което предстои да се случи в музикалната й кариера през тази година. Текстът описва самата нея. Видеото е заснето от Валери Милев и изглежда невероятно, диво, ексцентрично и различно от това, което е представяла до момента.

Михаела споделя, че е поела няколко дини под мишница. Освен че се занимава с музикалната си кариера, тя е част от екипа, който подготвя участниците за изпълненията им в новия сезон на "Като две капки вода". От 6 години Маринова се занимава активно с вокална педагогика и има своя школа, в която преподава.

Пламена от „Като две капки вода“: Обичам да пея балади, защото мога да рисувам с гласа си

„Предложението от Магърдич Халваджиян и „Като две капки вода“ дойде за мен в правилния момент и съм много благодарна за тази възможност. Личи си, че се забавляваме, но също така е голяма отговорност. Показват едва 30 секунди, но Влади Михайлов и аз отделяме на всеки един по два часа, за да можем да ги доближим максимално до имитацията и до образа, който трябва да направят. Не ги уча да пеят, а да се доближат до това, което зрителите чуват. Има артисти, които са с голям опит и дългогодишна кариера и за тях е трудно да избягат от себе си. Те са се доказали и ги познаваме добре на музикалната сцена и сега това за тях е голямо предизвикателство. Симона ме изненада най-много и целият екип е изключително впечатлен от нея. Тя е като хамелеон. Каквото и да й подадеш, тя бързо го хваща, попива всичко и е адаптивна. С всеки следващ лайв показва, че да си попфолк изпълнител не означава, че не слушаш друга музика или си ограничен в музикално отношение. Емилия е другият такъв пример“, разказва вокалният ментор на „Капките“.

Маринова споделя, че Иво Димчев също е много любопитен, вслушва се в съветите и всеки път е с огромни съмнения за себе си. Наблюденията й са, че хората с талант сякаш са най-неуверени, най-много се подценяват и съмняват в себе си. Но това неспокойство кара артистите да се усъвършенстват и да вървят напред.

