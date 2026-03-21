Тази неделя вечер зрителите на NOVA ще могат да проследят стъпките в разрешаване на престъпление на един от най-известните детективи в света. Английският актьор Кенет Брана влиза в ролята на Еркюл Поаро, белгийският детектив от романите на Агата Кристи, който ще се опита да разреши убийство, превърнало се в едно от най-скандалните в историята. "Убийство в Ориент експрес" е абсолютна криминална класика, а Брана режисира и повежда звезден актьорски състав от Джони Деп, Мишел Пфайфър, Пенелопе Крус и Джуди Денч в тази стилна, напрегната и вълнуваща мистерия.

След шокиращото убийство на богатия бизнесмен Ратчет (Джони Деп) в луксозен европейски влак, движещ се на запад в разгара на зимата, частният детектив Поаро трябва да използва всички свои запазени методи, за да разкрие кой от разнородната палитра от 13 пътници, е убиецът. Еркюл, който също е пътник във влака, разследва няколко лица включително г-жа Хариет Хъбард (Мишел Пфайфър) и открива, че над дузина души във влака са имали мистериозна връзка с жертвата и всеки един от тях може да е сред извършителите. Великият детектив престои да разкрие тази сложна мистерия, в която почти всеки пасажер притежава мотив за извършване на престъплението.

Публикуван през 1934, романът на Агата Кристи "Убийство в Ориент Експрес" е определян за една от най-гениалните истории, създавани някога. Всеки е заподозрян, когато е извършено убийство, а един брилянтен детектив трябва да се състезава с времето, за да разреши пъзела, преди убиецът да удари отново.

