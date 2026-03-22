Актьорът е гост в студиото на „На фокус с Лора Крумова“, където разкрива емоциите си от превъплъщенията в шоуто за имитации. Споделя, че колкото повече се смее на себе си, толкова по-добре се справя. Той е истински хамелеон в „Като две капки вода“, който успява да се справи невероятно с женските образи, но освен актьорското превъплъщение, пее и много добре. Разказва, че се е научил да пее благодарение на НАТФИЗ и преподавателката Сияна Търколева. Той е от класа на Стефан Данаилов, който е държал учениците му да могат да пеят или поне да излъжат, че могат.

Актьорът разказва, че харесва песента на Бони Тейлър, но в началото е изпитвал силни притеснения да я изпее. До последно е пеел рок баладата „Total Eclipse of the Heart” с няколко тона надолу, но не е звучалд като оригинала. На финала под менторството на всички замесени излиза на сцената. Когато му се пада от Бутона на късмета да изпее Бони Тейлър, е бил разстроен, но се е подготвил.

Дънди е от шестия клас на големия Стефан Данаилов и за него той е пример за подражание като житейско поведение. Майсторът съчетава бохемството с интелигентността. От него се е научил да оценява и уважава всички замесени в театралната и кино институция. Дънди си спомня, че когато е дошъл от Варная е бил леко пълничък, с диалект и подстриган на паница, но е отишъл на изпитите подготвен. Актьорът разказва, че пътят му в актьорската професия не е бил лесен, но въпреки трудностите, професор Стефан Данаилов винаги се е интересувал от него и студентите си като цяло. Данаилов истински обича всички свои студенти като роднини и се грижр да са като една общност.

„Това си откраднах от него. Заобичах като Стефан Данаилов институцията театър и всички хора, които работят там“, признава Дънди. „Връщайки се назад във времето, разбрах, че късният успех учи на търпение. Хората, които ме познават не мислят, че съм търпелив. Господ ми е отредил, че в работата ми ще става бавно, постепенно и сигурно. Когато разбрах, че в професионален план, това е моят път, се успокоих. Колкото ти е по-спокойно съзнанието, толкова по-добре работи всичко.“

За две-три години Дънди сваля значително количество килограми – около 40 кг. Въпреки че килограмите са част от образа му, никой не може да му отнеме непринудеността, бързата асоциативна мисъл и хумора. „Радвам се, че мога да играя не само глупав и дебел, а вече може да играя само глупав персонаж“, шегува се актьорът.

Даниел Пеев, който е от Варна, е от потекло на плаващи и плуващи хора. Има желание да направи филм за дядо си, които е бил моряк и се е занимавал с кораби, като има над 50 години стаж във водата. Историята за неговия живот е впечатляваща и според Дънди би се получил интересен филм. Дядо му е роден през 1910 г., преживял е не една или две войни и умира на преклонна възраст. Дънди го познава повече от историите, разказани за него.

Екипът на „Като две капки вода“ е едно от най-великите неща, с които съм се сблъсквал. Неописуема е цялата атмосфера и цялата сценична лудост. Най-хубавото е, че всички замесени искат всички ние участниците да се справим по най-добрия начин. Нямаме конкуренция. Утре ще пея Браян Адамс“, разкрива Дънди.

Редактор: Райна Аврамова