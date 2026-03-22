Тя е певица, водеща, актриса и блести ярко на сцената на „Като две капки вода“ „Сезона – Слънце“. Смехът е нейната запазена мярка, но как устоява в шоуто за имитации и успява да бъде себе си? Според Алекс, в нея живеят много хора и постоянно мени амплоато си. В различни етапи от живота си е била певица, водеща, актриса. „Като две капки вода“ е мястото, където можеш да покажеш всичко, което си натрупал през годините като артист.

„Искам да се предизвикам и затова съм благодарна на Бутона на късмета, който ми дава възможност да вляза в различни образи. Минавам през всички фази – първо го мразя, после си казвам защо на мен. Бих се определила като Тина Търнър. Това е моята същност или може би Анастейша. Далечен ми бе образа на Иво Димчев, но получих много съвети от него. Цял месец вече го наблюдавам и успявам да попия неговите движения, стойка, смиреност или експанзивност“, разказва певицата.

„Трудно е в шоуто не само за мен, а за всички девет участници – за певците и актьорите. Всяка седмица трябва да влезеш в различна постановка. А паралелно имаш и други ангажименти. По тежка е паниката, която изпитваш всяка вторник сутрин след лайв. Тогава нямаш глас, а мислиш за следващото парче и не можеш да разбереш в коя тоналност да го сложиш. Една седмица не е достатъчна за възстановяване и гласовете ни на всички са много зле. Хубавото е, че много се подкрепяме и не мога да повярвам, че допуснах девет човека на тази възраст, толкова да ми влязат под кожата. При нас няма чувството на състезателния елемент, а се чувстваме като екип, който се е събрал да прави готино шоу“, допълва Алекс Раева.

На какво се дължи магията на шоуто „Като две капки вода“?

„Има нещо магьосническо в Маги Халваджиян. Имам честа около 15 години да работя с този екип и Маги е магьосник. Има сърце и то е водещо във всичко, което правим. Дано това се случи и в по-голям мащаб“, категорична е тя.

Според нея артистът трябва да си стои на мястото и да не се изкушава от политиката. Трябва вечер да си лягаш спокоен и съвестта ти да е чиста. Всеки прави своите избори и е трудно да се балансира между личния и професионалния живот. Актрисата е обнадеждена за ситуацията в страната ни и откакто прави стендъп комедия, забелязва жажда за култура. Огромно желание и жажда за култура вижда при българите в чужбина, които търсят връзка със страната ни.

Алекс споделя, че дъщеря й Лиа си ляга рано вечер и все още не осъзнава какво точно работи майка й. За момента я възприема като готвачката и не е настъпил сблъсъка, в който ще осъзнае, че майка й е популярна.

„Смятам, че човек може да бъде щастлив в нашата сфера ако прави правилните избори. Тогава и цената, която плащаш няма да е толкова висока. Разликата между моето поколение и това на дъщеря ми е огромна и изпитвам своите притеснения. Моля се като всяка една майка детето ми да е здраво и щастливо в кожата си“, признава майката – актриса.

Бутонът на късмета отреди в следващия лайв на "Като две капки вода" Алекс да пее като вокалистката на The Cranberries. Тя споделя, че е голям фен на групата, но песента е много сериозна и с изключително послание. По-лесно би и било да иронизира, но сега няма тази възможност и бягство. За нея голямото предизвикателство е да изживее песента и да остане спокойна като вокалистката.

