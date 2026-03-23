В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Димитър Луков от София.

Димитър започна играта си с кутия номер 8, която замени за номер 23 с първата оферта на Банкера. С увереност, той отстраняваше малките суми, а офертите се покачваха. Димитър отказа 1600 €, 1990 €, 4999 € и дори 11 000 €, които получи, когато му бяха останали 5 неразкрити кутии. Впечатляващата игра на Димитър продължи до финала, където в последните две кутии останаха 10 000 € и 15 000 €. Убеден в съдържанието на своята кутия той отказа офертата за смяна на кутиите и остана с номер 23, а тя му донесе печалба от 15 000 €. Добрият усет, смелостта и увереността донесоха на Димитър успех и той си тръгва от „Сделка или не“ с печалба от 15 000 € и победа над Банкера.

