От миналата седмица зрителите на NOVA имат възможността да гледат минисериалът „Взимай парите и бягай“, който повдига завесата около личността на основателката на пирамидата OneCoin Ружа Игнатова. Привлякла милиони инвеститори от цял свят и безследно изчезнала през 2017 г., българката продължава да бъде в списъка на ФБР за най-издирвани хора. Главната роля в поредицата, посветена на възхода и падението на Криптокралицата, е поверена на талантливата германска актриса Нилам Фарук. А ето и няколко любопитни факти за нея извън ролята ѝ в сериала.

1/ Мултикултурен произход

Подобно на Ружа Игнатова, която е българка, израснала и образована в Германия, Нилам Фарук е родена и отгледана в Берлин. Произлиза от семейство с различен етнически произход. Баща ѝ е пакистанец, а майка ѝ – полякиня.

2/ Прилика с актрисата Мила Кунис.

Често е наричана „германската Мила Кунис“ заради голямата визуална прилика с холивудската звезда.

3/ YouTube пионер

Преди да се превърне в голяма филмова звезда, тя е една от най-влиятелните влогъри в Германия с канала си daaruum (по-късно преименуван на Nilam).

4/ Дългогодишно сътрудничество със световноизвестна козметична марка

Нилам Фарук не само е страстен почитател на марката, но и често е нейно официално рекламно лице за Германия.

5/ Пътуването като начин на живот

За нея пътуването е начин на живот, а не просто почивка. Въпреки че е пътувала до десетки екзотични дестинации по света, актрисата има някои любими градове и държави, които посещава често.

* Кейптаун в Южна Африка – мястото, където споделя, че се чувства най-свободна.

* Гданск в Полша – родният град на майка ѝ, който често посещава, за да прекара време с роднините си. За Нилам Гданск е символ на уют, детски спомени и вкусна храна (пироги).

* Виетнам и Тайланд – като човек, в чиито вени тече и азиатска кръв (по бащина линия), тя изпитва силно привличане към Югоизточна Азия.

* Исландия – възхищава се от суровата природа на островната държава. Харесва дестинации, с красиви и мащабни пейзажи, подходящи за едно от любимите ѝ хобита – фотографията.

