Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS

В сряда в Твоят ден” ще видите: 

Служебното правителство обяви, че подготвя пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените. Какви са те и ще имат ли ефект?

Случаите на морбили се увеличават. Здравното министерство разпореди извънредна имунизация. На живо: какви са рисковете за здравето при пропуснати ваксинации?

Екип с българско участие откри нова екзопланета от типа свръхземя. Деница Стоева с разказ от първо лице за постижението.

Редактор: Ивета Костадинова

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking