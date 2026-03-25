Съботният киноследобед ще стартира с увлекателната телевизионна поредица „Изпечено убийство“. Поредицата е американско-канадска филмова адаптация, базирана на уютните мистериозни романи, написани от американската писателка Джоан Флуке. Историята ще срещне зрителите с жителите на малко градче, което на пръв поглед изглежда отегчително нормално, но погледнато отблизо се разкриват дълбоко пазени тайни и неразгадани мистерии. „Изпеченo убийствo: Мистерия с коблер с праскови“ ни запознава с главната героиня Хана Суенсън, иновативна сладкарка, която е въвлечена в тежък криминален случай. Когато намира мъртвото тяло на свой конкурент, Хана се оказва въвлечена в нова мистерия за убийство. Този път обаче тя е главният заподозрян.

По-късно от 14.20 ч. зрителите на NOVA ще се запознаят с вълнуващата история на един 35-годишен ерген, който все още живее с родителите си. Матю Макконъхи ще се превърне в принца на мечтите в комедията „Фалстарт”. Забавленията и доброто настроение в ефира са гарантирани, тъй като в любовните приключения му партнират звездите Сара Джесика Паркър и Зоуи Дешанел.

Зрителите ще видят Матю Макконахи в ролята на 35-годишен ерген, който все още живее с родителите си. Съпрузите Ал и Сю наемат специалистката по съблазняване Пола да прелъсти сина им Трип, като целта е да го убеди да се изнесе от дома им. Неочаквано Пола и Трип се влюбват, но любовта им е подложена на изпитание, след като приятелите му случайно разбират истината за нея. Каква е цената на истината и колко силна е любовта?

