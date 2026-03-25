Джоузеф Гордън-Левит влиза в ролята на велокуриера Уили от Ню Йорк във филма "Спешна пратка" тази събота вечер от 23.00 ч. по NOVA. Режисьорът и един от сценаристите на лентата Дейвид Коеп, известен с участието си в създаването на множество хитови продукции като "Джурасик Парк", "Ангели и демони" и "Индиана Джоунс", отново е приготвил на зрителите напрегнат екшън с непредвидими обрати.

Уили e един от най-добрите велокуриери в Манхатън, който всеки ден се сблъсква с усиления трафик и големия брой пешеходци, а на всичкото отгоре кара леко и свръхбързо колело без спирачки... Животът му се преобръща, когато получава една рутинна пратка, която се оказва началото на бясно преследване на живот и смърт. Корумпиран и безскрупулен полицай, потънал в дългове, няма да пести усилия, за да го спре.

Дали Уили ще успее да спаси както своя живот, така и на едно цяло семейство, доставяйки пратката, разберете в събота от 23.00 ч. по NOVA.

