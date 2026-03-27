Тази неделя от 12.30 ч. романтичната лента „Съкровището на Емилия Ууд" ще предложи на зрителите вълнуващи емоции. Филмът разказва историята на Али, която има всичко, за което може да си мечтае. След смъртта на пралеля си, тя наследява не само имение в Англия, а и една мистериозна загадка. За да разплете енигмата, Али напуска Лос Анджелис и потегля на лов за скрито съкровище и за една нова вълнуваща любов.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерната лента „Кадър от любовта“, която разказва историята на фотографка, която мечтае да направи пробив в кариерата си. Ненадейно тя получава възможността да снима сватба във величествения национален парк Йосемити. Там тя се запознава с харизматичен служител на парка, който й разкрива красотата и духа на това специално място. Сред спиращи дъха пейзажи, неочаквани препятствия и романтична атмосфера, между двамата започват да се зараждат топли чувства.

