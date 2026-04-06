В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Андрей Стефанов от София.

Андрей започна играта си с кутия номер 10. Той смело отказа офертите от 2250 €, 1505 € и 1495 €, а когато сред неразкритите кутии останаха само 15 000 €, реши да рискува и отхвърли предложението от 900 €. За съжаление малко след това разкри и тях, а в последните три кутии останаха само монети. Андрей прие предложение за смяна и размени номер 10 за номер 14. С 0,01 € в едната и 1 € в другата кутия, номер 14 му донесе печалба от 1 €. Макар финалът да не беше в негова полза, Андрей премина през играта с увереност и си тръгва от „Сделка или не“ с усмивка и силни емоции от своето участие.

