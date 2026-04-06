Даниел Пеев-Дънди е част от звездните участници в Сезона-Слънце на "Като две капки вода". Той влага цялото си сърце и талант в имитациите, които представя, и това не остава незабелязано от журито и публиката. Актьорът разказва, че е размишлявал известно време преди да приеме поканата за участие в любимото шоу за имитации. „По това време имах и представление. Освен това бях контузен и ходех на физиотерапии. Но си казах, че не бива да пропускам тази възможност. Предаването е хубаво и ми харесва, поканили са ме. Казах си: „Защо пък да не отида?“ В крайна сметка исках да уважа поканата.“

Дънди споделя, че вече е претръпнал и не се притеснява толкова много от сцената на „Капките“. „В началото се притесняваш дали няма да се изложиш. Какво ще си кажат хората за теб. Но се замисляш, че това е най-безумния страх – какво говорят хората за теб. Защото те много бързо го забравят. Всеки е потънал в собствените си проблеми и ако не се приемаш прекалено на сериозно и даваш всичко от себе си, в крайна сметка каквото и да направиш, хората ще ти го простят. Защото виждат, че се стараеш и толкова можеш.“

Според Дънди хората му симпатизират заради това, че е нормален човек. „Понякога, когато се подготвям за образите, като този на Брайън Адамс, например, репетирам пред половинката си. Но като цяло, гледам да изненадвам всички хора около мен с всяка следваща поява на сцената. Някои от тях ще дойдат на лайв, други ще ме гледат по телевизията и искам да са изненадани. Много бих искал да ми се падне да имитирам Деф Лепард, но знам, че надали ще се случи. Беше ми изключително забавно да бъда в образа на Мария Кехайова. Не очаквах да ми се падне Бони Тайлър. Но много ми легна на гласа. Признавам си, че досега най-трудният образ, който ми отреди Бутонът на късмета беше на италианската група Måneskin“, разказва актьорът и признава, че е абсолютно перде в живота и на сцената. „И по прашки, ако трябва да пея, ще го направя. Знам колко абсурдно ще изглежда това отстрани, но затова пък може да е интересно за гледане. Защото публиката ще види човек, който абсолютно си вярва. Независимо, че изглежда по нелеп начин."

Защо е бил по-щастлив, когато е бил по-дебел? Какво място заема храната в живота му и кой е готвачът в неговата кухня? От къде идва прякорът му Дънди? Коя е любимата му поп фолк певица? - гледайте във видеото. А довечера в 20:00 ч. не пропускайте новите звездни превъплъщения на участниците в "Като две капки вода".

