В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Цветомир Димитров от Белоградчик.

Цветомир излезе за своята игра с кутия номер 13. Той отказа първата оферта от 1500 €, без да подозира, че това ще се окаже най-високото предложение в неговата игра. С всяка следваща отворена кутия големите суми намаляваха, а с тях и офертите на Банкера. Въпреки това Цветомир отхвърли и 900 €, и 750 €, решен да продължи напред. Реши да потърси останалата най-висока сума от 2500 € и прие смяна, като размени кутия номер 13 за номер 18. За съжаление малко след това разкри и тази сума, а на финала остана с 5 € и 50 €. Цветомир реши да приеме последната оферта от 25 € и продаде на Банкера кутия номер 18, в която се оказаха едва 5 €. Късметът не беше на страната на Цветомир и той не успя да спечели голяма печалба, но се изправи срещу Банкера и изигра играта си до край, завършвайки с 25 €.

