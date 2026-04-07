Пред камерите на „На кафе“ Симона и Михаела разказват за емоцията да пеят заедно и за това какво е да имитираш световноизвестните музикални легенди Марая Кери и Уитни Хюстън

Симона признава, че е стигнала до победата благодарение на огромната подкрепа от страна на Михаела Маринова. „Цяла вечер повтарям колко се радвам, защото имам възможността да преживея това и да пея тази специална песен точно с нея.“

Михаела Маринова, от своя страна, споделя, че е помогнала на Симона, но тя самата много се е потрудила, за да се преобрази така майсторски в музикалната икона Марая Кери. „Показа великолепният си талант и възможности. Всичко беше много хомогенно на сцената и успяхме много добре да се стиковаме за краткото време, което имахме. Симона е абсолютен воин“, категорична е Михаела Маринова.

„Марая Кери има невероятен глас. Тя е уникален артист, а творчеството ѝ е зашеметяващо. Висока летва е!“, допълни Симона.

„И двете великолепни диви – Марая Кери и Уитни Хюстън, превърнали се в музикални легенди, сами по себе си са недостижими. Това, което ние правим в това шоу, ни облагодетелства и ни дава шанса да се докоснем поне за малко и да влезем в обувките на тези диви. На следващия лайв аз отново ще бъда ментор и ще бъда критична, както всеки път. Това, че съм от другата страна като вокален педагог, по никакъв начин не губи връзката ми с всеки от участниците. Приятелството и хубавата енергия трябва да ги има, за да може процесът да бъде красив. Пожелавам на Симона никога да не губи тази емоция на сцената. Това, че трепери от вълнение, означава, че ѝ пука, че умее да носи отговорност. И че гори в това, което прави. Няма нищо по-хубаво от това да усещаш това сърцебиене. И аз го усещам непрекъснато, а това означава, че музиката е с нас“, категорична бе Михаела Маринова.

