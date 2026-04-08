В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Вилиана Стефанова от Берковица.

Вилиана излезе за своята игра с кутия номер 22. Офертите на Банкера започнаха от 2000 €, последвани от 2200 €, 1000 € и 1750 €, но в неразкритите кутии все още имаше достатъчно високи суми и Вили смело ги отказа, решена да продължи напред. Малко преди следващото предложение обаче, в играта остана само една по-сериозна сума от 10 000 €, което я накара да преосмисли стратегията си и да приеме сигурната оферта от 900 €. Избирайки сигурността, в края на играта разбра, че е направила правилен избор. В последните две кутии останаха 5 € и 1000 € и въпреки, че в своята кутия откри 1000 €, тя завърши играта си доволна от взетото решение и с печалба от 900 €.

