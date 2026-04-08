Как младата звезда превърна изпълнението на песента When You Believe в образа на Марая Кери в безапелационен триумф?

Симона споделя, че няколко пъти е изгледала дуетното си изпълнение с Михаела Маринова в образа на Уитни Хюстън и споделя, че е много щастлива от представянето им. „Чувствах се подкрепена, много щастлива и развълнувана. Говорихме си как в края на песента, когато си хванахме ръцете как и двете треперехме. Беше вълнуващо изпълнение“, разказва Симона и признава, че задачата не е била лесна за нея.

Победителките Симона и Михаела Маринова: Щастливи сме, че имитирахме легендите Марая Кери и Уитни Хюстън

„Цялостно, преживяването на сцената на „Капките“ е много приятно. Няма как да имитираш един образ без да направиш добро изпълнение. Най-много се затруднявам да влизам в мъжки образи. Прекалено е сложно за мен. Арета Франклин е много сложен образ във вокално отношение. Хубавото е, че сега имам повече време, за да се подготвя. Харесва ми да имам възможността да си разуча образа изцяло. Прочитам биографията му, гледам много пъти конкретното му изпълнение, всеки ден ходя да репетирам – и на уроци, и вкъщи. Здраво работя по образите. И много се вдъхновявам от всеки един. Научавам по нещо ново, което ми помага.“

Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в “Като две капки вода”

Симона разкрива, че обстановката зад кулисите на предаването е прекрасна. Участниците са си станали много близки. „В понеделниците нямам големи притеснения до момента, в който трябва да се кача в асансьора. Научих се впоследствие, след 4-5 лайв да си правя упражнения за дишане, за да си успокоявам пулса. Мисля, че ми помагат“, споделя тя и признава, че се надява Бутонът на късмета да не и отреди никога да пее в обувките на любимата ѝ певица Бионсе.

