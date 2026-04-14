Веселин Маринови споделя тайната, чрез която години наред пълни залите с почитатели от всякакви възрасти. Според певеца освен талант и много положен труд, човек трябва да успее да запази искреността си. Трябва да прави това, което обича и обикновено това се забелязва от околните.

„За мен музиката, която създавам, е моето хоби. Не се уморявам да я правя, рекламирам, популяризирам, да пътувам из цялата страна, да правя десетки концерти. Много обичам това, което правя. Важно е човек да бъде искрен в посланията, които отправя от сцената“, признава Маринов.

За артиста талантът не винаги е достатъчен. Преди всичко е трудът. Но не можеш да се трудиш и да нямаш талант. Двете вървят заедно ръка за ръка. От друга страна не можеш да разчиташ само на това, което ти е дала природата. „Трябва да се усъвършенстваш, защото надграждането на уменията, те прави винаги актуален", категоричен е певецът.

Мнението на обичания изпълнител е, че трябва да се помага, но той не обича да разказва за това и да го извежда като дивидент. Той е приел като свое верую да помага без това да се оповестява публично.

За ролята на журито в „Като две капки вода“

„Не се виждам до Азис по начина, по който аз оценявам, а също така и като поведение. Трябва да ни вземете като различни индивиди в това шоу. Всеки един от нас носи нещо, което допълва шоуто. Не премълчавам, когато нещо ме дразни в предаването, или не мога да не разкажа за това, което ми харесва. Искрен съм и съм такъв, какъвто съм в живота“, споделя той.

Веселин Маринов съобщи, че през пролетта започва неговото голямо турне из страната с планирани 66 концерта. Годината ще завърши с 4-те концерта в зала №1 на НДК през ноември.

