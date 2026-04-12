Тя направи едни от най-запомнящите се имитации в Сезона-Слънце до момента. Това, което я отличава, е радостта, с която живее в „Капките“. На фокус е певицата, актриса и стендъп комик Алекс Раева.

Тя просълзи публиката и журито в образа на Долорес О’Риърдън от The Cranberries и песента Ode to My Family, което ѝ донесе заслужена победа в шестия лайв на Сезона-Слънце на „Като две капки вода“.

Всички вкъщи се развълнувахме докато гледахме изпълнението ти. Дори мъжът ми, който е спортист, имаше сълзи в очите. Беше много емоционална и това много се усети. Извивките при The Cranberries са много специфични. Колко време отдели на това?

Смятам, че всеки се открива в тази песен и има този момент в живота си и е нормално всеки да се припознае в нея. Аз съм голям фен на The Cranberries от малка. Даже имам един запис с моя съученичка как се дерем пред касетофона. Дори я държа с този запис и съм ѝ казала, че ако се скараме за нещо, ще го разпространя. От малка се пробвам да я имитирам и винаги ме е било страх от това да ми се падне и да я имитирам. Защото тук границата с пародията е много тънка. Не бих казала, че успях да се доближа до нея толкова певчески, затова избрах емоционалната нотка. Тази нежност, която има при Долорес не успях да я постигна. Но успях да разчувствам хората, което е по-хубавото. Дори и моят мъже се разплака на песента.

До момента са те канили за участие в шоуто 7-8 пъти и никога не си приемала. Защо?

Защото съм много самокритична. Трябва да усетя, че един момент е правилният. Че съм готова за това. Не бях усещала, че съм подготвена. Сега вече го усетих и мисля, че това е златният момент. Интуицията за пореден път не ме излъга, защото попаднах сред страхотни хора в този сезон. Кастът е прекрасен и не говоря само за певческите им възможности. А за това, че ние създадохме една сплотеност, едно приятелство. Ако си забелязала, аз публикувам доста неща в социалните мрежи.

Да, аз те следя и гледам всичките ти клипчета зад кадър. И според мен твоите години по турнета от едно време са те научили да си войник. И по някакъв начин да обединяваш останалите.

Обединявам ги, даже по-младите ми викат „класната“. Контролирам ги, давам им съвети. Казвам им неща, които още не могат да видят. Това е свързано с опита и е хубаво, че те са отворени да се учат на неща, които ще им улеснят пътя.

Значи това е твоята среда и тази войнишка обстановка не те плаши?

Абсолютно, адаптирам се бързо, харесва ми точно това – запознанството с нови хора, това всеки ден да ти се случва нещо различно. Ние наистина много се зареждаме. Не искаме да си тръгваме от репетиции понякога, когато се засечем. Защото не репетираме по едно и също време.

Очакваше ли да изпитваш радост от това нещо?

Не очаквах заради моята педантичност, която ме кара да си изпипвам нещата. А това понякога ме отдалечава от това да съм спокойна и отпусната. Но в шоуто това го няма. Тук двете неща се смесват и това ми е много приятно. Хубавото е, че всички участниците имат едно пиперливо чувство за хумор. И не е необходимо да се замисляш всеки път, когато искаш да кажеш нещо.

Как започна да снимаш зад кадър? Ненадейно ли?

Клипчетата ги снима мой близък човек, който постоянно е с мен. А аз ги монтирам, защото трябва аз да си проявя чувството за хумор. Да се усеща, че аз правя това нещо. Смятам, че искреността е най-важна при феновете и последователите ти. Това да бъдеш себе си. Радвам се, че тези клипчета се харесват даже повече от някои от изпълненията. За да видят зрителите как всъщност живеем ние зад кадър. Защото това е един доста интересен процес.

От къде идва твоя перфекционизъм? Кой го възпита в теб?

Може би идва от асцендента ми, който е Дева. Аз съм родена на 24 септември и съм зодия Везни. Но нали казват, че асцендентът бил по-важен след една определена възраст.

Майка ми беше стриктна и много добре усещаща ме. На къде да ме тласне. Защото аз бях доста свободолюбиво дете. Трябваше ми едно леко канализиране на енергията ми към конкретни неща. От нея идва това.

Усещаш ли се все повече като нея в дадени ситуации?

О,да! Разпознавам се, но виждам осанката на майка ми и в моята дъщеря.

Какво е Великден за теб?

Великден е семейството. Хубавото е, че аз попаднах на наистина сплотено семейство. Празниците ни са много хубави. За съжаление, откакто си отиде баща ми, я няма тази плътност у дома. От страната на семейството на мъжа ми има деца и ходим една къща в село Смочево близо до Благоевград, където се събираме за Великден. Има легенди, че са се намирали смокове в това село. Но е много красиво – виждат се Рила, Пирин, гледката е разкошна.

Изпитва ли стрес при излизането си на сцената, до кога я държи адреналинът след поредната имитация, научила ли се е да прощава грешките си и на какво я е научило предизвикателството „Като две капки вода", гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова