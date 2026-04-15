В сряда в студиото на „Пресечна точка” гости бяха Ива Дойчинова, социалният експерт Христина Христова и адвокатът Людмил Рангелов.

Остават четири дни до 8-ия парламентарен вот за последните пет години. Предстоящите избори за първи път ще се проведат в евро и ще бъдат сред най-скъпите досега. На този фон се поставя въпросът вдигна ли се цената на купения вот, или търговията е на безценица, като служебният кабинет направи равносметка на подготовката до момента.

Втората тема в предаването е за доверието в здравеопазването и решение ли са повечето пари в системата. От Българския лекарски съюз настояват за 25% увеличение на средствата в сектора. В ефира на „Здравей, България” д-р Николай Брънзалов заяви, че при липса на допълнително финансиране, директното доплащане от пациентите ще се задълбочи.

