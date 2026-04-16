Стефан Стефанов е на 44 години от Варна и от 30 години готвенето за него е страст и професия. Споделя, че Hell’s Kitchen не е това, което готвачите очакват. Динамиката в телевизионно предаване е различна – времето за приготвяне на вечеря е много кратко. Нужна е прецизност и урокът, който научава от шеф Ангелов и су-шефовете е, че най-малкото забавяне води до забавяне на целия етап по излизане на чиниите към гостите. За Стефан социалната игра е малко по-трудна, тъй като още в началото е обявен за по-възрастния динозавър, различаващ се от младото поколение. Затруднявал се е да се отпусне и да си говори с по-младите участници, а ги е приемал като свои деца.

Стефан има богат опит в кухнята. Започнал е като готвач на кораб. Работи в Малта, Норвегия, пътува често до САЩ. Когато излиза от Кухнята на Ада повечето му близки и приятели са учудени от държанието му в шоуто, тъй като в ежедневието е доста експресивен, особено когато готви. Голяма част от снимките остават скрити от очите на зрителите, които остават в неведение за личните драми на участниците. Някои успяват да ги преодолеят, а други не. Споделянето за най-личните неща обикновено става в спалнята, когато са усамотени. Не успява да покаже себе си, тъй като емоционално се ангажира със съдбите на останалите участници.

Стефан се сбогува с Hell’s Kitchen

„Целият формат ще ми остане като хубав спомен. Това, което се вижда по телевизията и това, което се изпитва като чувство в предаването, са две различни неща. С всички, които се запознах поддържаме връзка. Като се връщам назад виждам, че в индивидуалните състезания съм сред топ 3 на най-добрите чинии. Най-големият стрес, който изпитах в Hell’s Kitchen беше при състезание с Трифонова, която не яде месо, но има красиви чинии. Тя ме избра и то да се състезаваме с нахут. Беше ми доста притеснено, тъй като често правя хумус за разядка. Сложихме си и двамата чиниите и шеф Ангелов каза, че нейната е най-красивата чиния, която е виждал до момента. Беше ми притеснено, тъй като не можех да си представя как ще взема точка, но успях и съм горд, че Трифонова избра мен“, споделя Стефанов.

Мнението му за Лападатов е, че е мило, скромно и отговорно момче. Винаги можеш да разчиташ на него. Стефанов мисли, че моментът, в който Лападатов си тръгва, е възможно най-добрият за него. Сериозно му се отразяват напрежението и изолацията, при която живеят участниците в Hell’s Kitchen.

Добродушният Лападатов напусна Hell’s Kitchen

За любовта, породила се в кулинарното предаване

„Всички виждахме искрата, която се породи, но до момента, в който Ал Кюрди не ни обърна внимание, нямаше нищо толкова пикантно. Просто двама младежи, които дори не флиртуваха, а им бе хубаво да си говорят. Говорихме с тях и въпросът ни бе дали тук в предаването трябва да се случват и показват тези неща. Знам, че има любов от пръв поглед и беше ясно, че искат да прекарват повече време заедно, но им говорехме да помислят за хората отвън. След разговорите ни, имаха няколко часа забавяне, след което продължиха да контактуват. Тогава разбрахме, че няма как да се спре любовта. Снощи беше поредния опит да ги разделим като махнем Събков от предаването, но пък са интересни за гледане“, коментира любовта като подправка в социалната игра Стефан.

Любовта към кулинарията Стефан взима от прабаба му Горанка, която е готвела на село на пещите. Още на 7-8 години готвачът започва да експериментира с готвене. От тогава се опитва да научи семейната рецепта за червен пипер и я получава чак на сватбата си. Сключвайки брак със съпругата си е момента да научи фамилната рецепта.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова