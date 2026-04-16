Шеф Манчев разговаря с Елизабет Методиева – Бети за детството, кулинарията и храната, като преживяване в нейния подкаст „Елизабетско“. Както винаги той е в обичайното си състояние – във вихъра на работни ангажименти и снимки на "Черешката на тортата" и "Кошмари в кухнята".

„Принципът, който следвам от моите родители е, че когато човек говори истината, той не заблуждава никого. Така отсрещните знаят какво могат да очакват от теб“, категоричен е шеф готвачът.

Иван Манчев от малък е бил чревоугодник. Обичал е хубавата храна и е имал желание да експериментира, затова баща му го е насочил към професията на кулинар. Благодарен е на семейството му, което му дава стабилност и устойчивост в работата. След обучението си в кулинарното училище решава, че това ще му е професията и ще я развива в бъдещето си. Започва от най-ниското ниво като разносвач на закуски или помощник готвач. След това се учи от най-добрите кулинари, за да развие собствените си умения. Извървява пътя си от най-ниското до най-високото ниво с много труд, амбиция и себераздаване.

Шеф Иван Манчев: По-добре да съм неудобен, отколкото да заблуждавам (ВИДЕО)

​

Кой е най-големият проблем на българския ресторантьор?

„Непостоянството, незнанието, невежеството и проекцията. Мислят си, че храната е лесна работа. Представят си, че това, което приготвят у дома ще го сготвят и презентират на клиента. Това не е достатъчно. Необходими са добър мениджмънт, локация, човешки ресурси, избор на екип и още много неща, за да се достигне до завършен продукт. Трябва да има стандарт. Много от нещата ресторантьорите не ги знаят“, споделя опита си шеф готвачът.

