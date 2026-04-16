В четвъртък в студиото на „Пресечна точка” гостуваха журналистът Ива Дойчинова, социалният експерт Христина Христова и адвокатът Людмил Рангелов.

Първо те направиха равносметка на финала на предизборната кампания. Политиците имат броени часове да търсят доверието на гласоподавателите, а някои партии и коалиции вече закриха своите кампании. Гостите анализираха как са се променили посланията към хората и каква роля е изиграла външната политика в политическата игра през последните седмици. В неделя NOVA ще излъчи специалната си 17-часова програма – „Изборът на България-решението си Ти!”.

След това дискусията продължи с въпроса дали политическите сили имат реална воля за реформи в правосъдието у нас. Темата бе обсъдена в контекста на днешния Ден на Конституцията. Празникът на правото и държавността събра президента, председателя на Народното събрание и служебния премиер в сградата на Учредителното събрание във Велико Търново.

