Съботният киноследобед ще стартира в 13.00 ч. с романтичният филм „Някой, някъде там” на режисьора Джим Клиф. Историята в лентата е базирана на действителността и ще е интересна за всички, които се опитват да открият своята истинска романтична половинка. Чарли е млада дама, която основава и развива приложение за запознанства. Въпреки, че тя помага на стотици да намерят любовта, нейният живот е пълна каша. След публична раздяла с приятеля й, който пише статия за връзката им, компанията й е близо до фалит. За да спаси фирмата си, тя трябва да вземе бързи и адекватни мерки. Но какви са те? Чарли е убедена от един от нейните служители да се срещне с Лиъм, който работи по връзки с обществеността и медийни кризи. Самоувереният и иновативен маркетинг експерт й препоръчва, вместо да се крие, да се фокусира върху новите функции в приложението. Съветът, който никак не допада на младата жена е тя да се изправи срещу критиките, като открито излезе и използва приложението публично. Първосигнална реакция на Чарли е да откаже, но в крайна сметка осъзнава, че наистина се нуждае от помощта на Лиъм и неговите компетентни съвети. Защо той инвестира време и енергия, за да накара Чарли да обърне ситуацията? Чисто професионално ли е ангажиран или младият мъж желае нещо повече? Дали решението на проблемите им не е било пред тях през цялото време?

По-късно от 14.00 ч. следва премиерната романтична лента "Неочаквани срещи" на режисьора Джевън Уетър, в която зрителите ще могат да проследят живота на самотна майка. Али е млада жена, която се разкъсва между натоварения си работен график и грижите за сина си Фин. Когато нейният наемател трябва да се изнесе, Али намира нов в лицето на красивия, свободолюбив Ронан. Фин е силно впечатлен от него, но дали и Али ще го приеме в сърцето си?

