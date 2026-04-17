Оценката на дневната ще се превърне в истинско изпитание за отборите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” тази събота от 20:00 ч. по NOVA. Интериорният дизайнер Алекс Ковачев и имотният предприемач Мартин Сребров ще бъдат впечатлени от уютната атмосфера, която са успели да създадат семействата. Въпреки това те ще останат озадачени от бюджета, който е инвестирала едната двойка, и взетите решения при разположението.

Ремонтът на дневната е в ход, а Вероника и Мирослав и Елена и Мартин ще преживеят серия от обрати, докато работят по последните детайли в помещението. Отбор INclusive ще бъде смел при избора на осветителни тела, а забавена поръчка при Home2U ще принуди участниците да търсят нови мебели в последния момент. Липсата на сън и работата до късно ще остави сериозен отпечатък върху представянето на единия отбор. Професионалният поглед на Владимир Караджов отново ще насочи семействата към детайли, които трябва да изпипат до съвършенство.

От началото на имотното риалити капитаните Ралица и Евелин са силна опора за двойките. Завършването на дневната ще се окаже повратен момент в отношенията им, защото ще възникнат първите конфликти в отборите. Участниците ще трябва да решат дали да се доверят на собствената си интуиция или да се вслушат в мнението на експертите относно обзавеждането.

Междувременно водещите Иван и Андрей ще посетят обектите, за да видят напредъка на семействата. Те няма да пропуснат да им напомнят, че финалът е съвсем близо и мислите за победа не трябва да изместват числата. Проследяването на разходите и правилното планиране на бюджета са в основата на успеха в тази надпревара.

Кои елементи в дневната ще впечатлят и кои ще разочароват журито? Как ще се справят семействата с възникналите проблеми и кое от тях ще грабне победата в последната задача?

