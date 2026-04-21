В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Гадинови от Тетевен и семейство Рилски от Самоков.

Във втората си игра, Гадинови нямаха голям шанс срещу опонентите си от отбора на Рилски. Семейството от Самоков показа завидна бързина, а точните отговори им носиха точки рунд след рунд. На Гадинови им оставаше само възможността да откраднат, но те успяха да вземат точките на Рилски само в четвърти рунд. С четири спечелени рунда и резултат 507:90 точки, Рилски спечелиха играта и продължават напред към следващия си съперник.

Доброто им представяне продължи и в „Бързи пари“, където събраха 219 точки и спечелиха 3067,75 € от този епизод.

Днес Рилски ще посрещнат семейство Николови от Свиленград.

