В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Емилия Николова от Самоков.

Емилия започна играта си с кутия номер 9. След като отказа оферти от 1500 €, 1600 € и 900 €, тя прие четвъртото предложение на Банкера за сигурна сума от 1000 €. Имаше само две по-високи печалби в неотворените кутии, които след това успя да намери и в последните три кутии останаха 0,01 €, 2 € и 25 €. Банкерът предложи на Емилия допълнителна печалба от 100 €, ако при нея на финала има 2 €. Тя смени първо номер 9 за номер 24, а след това взе кутия 16. Този избор ѝ донесе късмет, защото в нея откри търсените 2 €. С добър усет и следвайки интуицията си, Емилия взе правилни решения и завърши играта с печалба от 1100 €.

